Златенция Золотова
Инстаграм http://www.instagram.com/zlatentsia/
Произведений: 32
Получено рецензий: 358
Читателей: 61025
Произведения
- одинаковозаводные - без рубрики, 14.08.2018 01:29
- август - без рубрики, 14.08.2018 01:27
- Сбой в системе - любовная лирика, 16.08.2016 14:06
- Вы разочаруетесь - философская лирика, 13.04.2016 03:28
- Отпусти - любовная лирика, 27.02.2016 14:20
- Разница - философская лирика, 26.02.2016 01:06
- Знай - философская лирика, 21.02.2016 23:23
- Корона - философская лирика, 26.05.2015 02:48
- И что с того, что ненавижу? - любовная лирика, 26.05.2015 02:46
- Флегматик - философская лирика, 26.05.2015 02:44
- А ты не знаешь, как я умею - любовная лирика, 19.03.2015 02:11
- Остаюсь собой - любовная лирика, 19.03.2015 02:04
- Мне годы не прибавили ума - философская лирика, 19.03.2014 22:19
- Пускай и грудная, а все-таки клетка - философская лирика, 19.03.2014 22:18
- От себя никуда - философская лирика, 19.03.2014 22:17
- поймут - философская лирика, 19.03.2014 22:16
- Запомни, надо себя беречь - философская лирика, 19.03.2014 22:15
- почти искусство - философская лирика, 19.03.2014 22:13
- Сама по себе, да и ладно - философская лирика, 19.03.2014 22:11
- поплакать полезно - философская лирика, 19.03.2014 22:10
- пожелание чистое - любовная лирика, 19.03.2014 22:09
- Мне душу скроили - философская лирика, 19.03.2014 22:08
- Моя игра - любовная лирика, 19.03.2014 22:07
- Ужасно наглый след губной помады - любовная лирика, 19.03.2014 22:06
- Да кому я нужна? - любовная лирика, 19.03.2014 22:05
- Все чаще я тебе нужна - любовная лирика, 19.03.2014 22:04
- статус кво - любовная лирика, 19.03.2014 22:02
- к кому?.. - любовная лирика, 19.03.2014 20:32
- классика - любовная лирика, 19.03.2014 20:32
- Когда мне будет плохо, я смолчу - любовная лирика, 19.03.2014 20:30
- Ты был так горд - любовная лирика, 19.03.2014 20:29
- *** - любовная лирика, 19.03.2014 20:27