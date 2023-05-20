Искусство учителям

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Нет благороднее искусства,
Чем скромный труд учителей.
Художник лишь питает чувства,
Учитель - делает Людей.

Не из гранита, не из меди -
Из знаний, доброты, труда.
Создатель новых поколений
Несёт в МИР свет через года.

Ошибку мрамор терпит молча,
И скульптор смело точит камень
Учитель душу правит точно,
Чтоб всё не кончилось слезами.

Его холсты не так просты,
Его портреты - наши дети.
И эти чистые листы
Он красит, пишет, правит, метит...

Обычной ручкой с красной пастой
Прописан в каждом жизни код,
Которая всегда прекрасна, 
Если с учителем свезет.

Нет благороднее искусства,
Чем труд всех вас, Учителей.
Художник? Он питает чувства.
Учитель! делает Людей.


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