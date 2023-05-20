Искусство учителям
Чем скромный труд учителей.
Художник лишь питает чувства,
Учитель - делает Людей.
Не из гранита, не из меди -
Из знаний, доброты, труда.
Создатель новых поколений
Несёт в МИР свет через года.
Ошибку мрамор терпит молча,
И скульптор смело точит камень
Учитель душу правит точно,
Чтоб всё не кончилось слезами.
Его холсты не так просты,
Его портреты - наши дети.
И эти чистые листы
Он красит, пишет, правит, метит...
Обычной ручкой с красной пастой
Прописан в каждом жизни код,
Которая всегда прекрасна,
Если с учителем свезет.
Нет благороднее искусства,
Чем труд всех вас, Учителей.
Художник? Он питает чувства.
Учитель! делает Людей.
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