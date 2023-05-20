Искусство учителям

Нет благороднее искусства,

Чем скромный труд учителей.

Художник лишь питает чувства,

Учитель - делает Людей.



Не из гранита, не из меди -

Из знаний, доброты, труда.

Создатель новых поколений

Несёт в МИР свет через года.



Ошибку мрамор терпит молча,

И скульптор смело точит камень

Учитель душу правит точно,

Чтоб всё не кончилось слезами.



Его холсты не так просты,

Его портреты - наши дети.

И эти чистые листы

Он красит, пишет, правит, метит...



Обычной ручкой с красной пастой

Прописан в каждом жизни код,

Которая всегда прекрасна,

Если с учителем свезет.



Нет благороднее искусства,

Чем труд всех вас, Учителей.

Художник? Он питает чувства.

Учитель! делает Людей.



Свидетельство о публикации №123052006342 © Copyright: Содержимый , 2023Свидетельство о публикации №123052006342

Рецензии