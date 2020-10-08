про мальчиков
Он сидит предо мною, ладони сжав в кулаки,
И твердит, что любовь останется до конца.
Что она одна останется, вопреки
Временам, расстояниям, бедам, недугам, лжи,
Всем порокам мира нАзло и всем чертям.
Будет дом разрушен, предан и продан храм.
Но любовь пребудет, покуда хоть кто-то жив.
Я ему говорю: "Мой мальчик, проходит всё.
И любовь проходит быстрее других хвороб.
Догорит костёр. Откровит рассечённый лоб.
Ни о ком не жалей. Поднимись и иди вперёд".
Я ему говорю: "Посмотри, и увидишь сам:
Процветает дом. Нерушим и прекрасен храм.
И покоен мир. И вращается шар земной.
Всё осталось прежним. Кроме неё одной."
Только мальчик твёрд. И он не отводит глаз.
Он глядит на меня, как будто в последний раз.
Он уходит в ночь и не видит иной стези.
И февральский ветер под сердцем его сквозит.
Он рукой мне машет, "Да, - повторяет - да -
Ни о ком не плачь. Была ли она?... Когда?..."
И своими губами мои говорит слова...
Но всем сердцем помнит:
Только любовь права.
И я точно знаю: чудо - да будет с ним.
До свиданья, мой мальчик,
Мальчик мой!
Будь любим.
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В. Шаров
Шаров Владимир Васильевич 08.10.2020 14:31 • Заявить о нарушении
Юлия Вергилёва 08.10.2020 18:09 Заявить о нарушении