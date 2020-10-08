про мальчиков

Этот мальчик упрямством, видно, пошёл в отца.

Он сидит предо мною, ладони сжав в кулаки,

И твердит, что любовь останется до конца.

Что она одна останется, вопреки

Временам, расстояниям, бедам, недугам, лжи,

Всем порокам мира нАзло и всем чертям.

Будет дом разрушен, предан и продан храм.

Но любовь пребудет, покуда хоть кто-то жив.



Я ему говорю: "Мой мальчик, проходит всё.

И любовь проходит быстрее других хвороб.

Догорит костёр. Откровит рассечённый лоб.

Ни о ком не жалей. Поднимись и иди вперёд".

Я ему говорю: "Посмотри, и увидишь сам:

Процветает дом. Нерушим и прекрасен храм.

И покоен мир. И вращается шар земной.

Всё осталось прежним. Кроме неё одной."



Только мальчик твёрд. И он не отводит глаз.

Он глядит на меня, как будто в последний раз.

Он уходит в ночь и не видит иной стези.

И февральский ветер под сердцем его сквозит.

Он рукой мне машет, "Да, - повторяет - да -

Ни о ком не плачь. Была ли она?... Когда?..."

И своими губами мои говорит слова...



Но всем сердцем помнит:

Только любовь права.



И я точно знаю: чудо - да будет с ним.

До свиданья, мой мальчик,

Мальчик мой!

Будь любим.



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