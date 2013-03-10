Олень
http://www.stihophone.ru/works.php?ID=18470
Олень - ветвистые рога,
Куда ты мчишь, зовёшь куда?
Где Бог - свидетель, зверь - скакун
И леса шум...
Не уноси прекрасных ног,
Я не охотник, не стрелок.
Мой зверь лесной, мой добрый зверь,
Постой, поверь...
И он ответил: - Не могу,
Я всё волнуюсь, всё бегу
И выстрел жду я каждый день,
Ведь я олень...
Пусть мир и солнце всё вокруг,
Но мы внезапны, как испуг,
И обретаем красоту
Лишь на лету...
1970
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итак, когда-то Иосиф Бродский, цитируя Евгению Рейну "Запустение" своего любимого Баратынского и дойдя до строк:
"Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен,
Кто, безымянной неги жаден,
Их своенравный бег тропам сим указал..." -
заметил a propos, акцентируя внимание на "безымянной неге":
- Вот - точнейшее и поэтичнейшее определение природы!
..К чему это я? А вот к чему: как для Бродского лучшим определением природы была "безымянная нега" Баратынского, так для меня лучшим определением природы стали первые строки этой Вашей удивительной песни, Евгений Владимирович! Теперь я точно знаю: природа - это "где Бог - свидетель, зверь - скакун и леса шум"...
Спасибо Вам!
С уважением, Николай
Николай Забелкин 10.03.2013 01:22 • Заявить о нарушении
Сколь неожиданно видеть в младшем поколении столь глубокое проникновение.
Е.Б.
Евгений Бачурин 11.03.2013 15:03 Заявить о нарушении
Е.Б.
Евгений Бачурин 13.03.2013 08:48 Заявить о нарушении
Спасибо Вам за всё!
Николай
Николай Забелкин 13.03.2013 13:08 Заявить о нарушении
Спасибо Вам!
Николай
П.С. Точнее, мне скоро (тоже, кстати, в конце мая) сорок два будет, сорок один мне уже миновал... А дальше:
"-Ну, мертвая! - крикнул малюточка басом,
Рванул под уздцы - сам быстрей зашагал..."
Николай Забелкин 13.03.2013 13:12 Заявить о нарушении