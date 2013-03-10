Олень

Евгений Бачурин
              А МР3 фонограмму можно послушать и скачать здесь:
                http://www.stihophone.ru/works.php?ID=18470

Олень - ветвистые рога,
Куда ты мчишь, зовёшь куда?
Где Бог - свидетель, зверь - скакун
И леса шум...

Не уноси прекрасных ног,
Я не охотник, не стрелок.
Мой зверь лесной, мой добрый зверь,
Постой, поверь...

И он ответил: - Не могу,
Я всё волнуюсь, всё бегу
И выстрел жду я каждый день,
Ведь я олень...

Пусть мир и солнце всё вокруг,
Но мы внезапны, как испуг,
И обретаем красоту
Лишь на лету...

1970


© Copyright: Евгений Бачурин, 2009
Свидетельство о публикации №109121003239
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Рецензии
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Начну свой комментарий с одного исторического анекдота, свидетелем которого был, впрочем, я сам (конечно, отнюдь не непосредственным свидетелем - просто видел эту сцену в документальном фильме о Бродском):
итак, когда-то Иосиф Бродский, цитируя Евгению Рейну "Запустение" своего любимого Баратынского и дойдя до строк:
"Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен,
Кто, безымянной неги жаден,
Их своенравный бег тропам сим указал..." -
заметил a propos, акцентируя внимание на "безымянной неге":
- Вот - точнейшее и поэтичнейшее определение природы!
..К чему это я? А вот к чему: как для Бродского лучшим определением природы была "безымянная нега" Баратынского, так для меня лучшим определением природы стали первые строки этой Вашей удивительной песни, Евгений Владимирович! Теперь я точно знаю: природа - это "где Бог - свидетель, зверь - скакун и леса шум"...
Спасибо Вам!
С уважением, Николай

Николай Забелкин   10.03.2013 01:22     Заявить о нарушении
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Спасибо за детальный анализ и столь подробное послание, Николай!
Сколь неожиданно видеть в младшем поколении столь глубокое проникновение.
Е.Б.

Евгений Бачурин   11.03.2013 15:03   Заявить о нарушении
А сколько же Вам лет, мой юный друг, если не секрет, конечно.
Е.Б.

Евгений Бачурин   13.03.2013 08:48   Заявить о нарушении
Спасибо, что спокойно всё это воспринимаете, Евгений Владимирович! Я, правда, нигде не хотел Вас обидеть и задеть - или, наоборот, залить елеем... Просто какое-то невероятное счастье испытываю от того, что в нашей странной жизни можно вот так вдруг взять - и с Вами пообщаться (обычно сегодняшний день полон злыми чудесами.. поэтому добрые, которые, как ни странно, тоже происходят с нами порою прямо здесь и сейчас, несмотря ни на что, - кажутся еще невероятнее)... А насчет молодого поколения - я, на самом деле, не так уж молод, просто выгляжу довольно инфантильно.
Спасибо Вам за всё!
Николай

Николай Забелкин   13.03.2013 13:08   Заявить о нарушении
А годков мне, Евгений Владимирович, уже сорок один... Так что я уже довольно много помню. Помню даже, "как хорошо мы плохо жили"... Наверное, только в то время и можно было по-настоящему услышать Ваши удивительные песни... А теперь - жаль мне юных, не по своей вине они не слушают - и не слышат Вас, хотя и в этом грустном правиле попадаются свои исключения...
Спасибо Вам!
Николай
П.С. Точнее, мне скоро (тоже, кстати, в конце мая) сорок два будет, сорок один мне уже миновал... А дальше:
"-Ну, мертвая! - крикнул малюточка басом,
Рванул под уздцы - сам быстрей зашагал..."

Николай Забелкин   13.03.2013 13:12   Заявить о нарушении
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На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.
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