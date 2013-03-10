Олень

А МР3 фонограмму можно послушать и скачать здесь:

http://www.stihophone.ru/works.php?ID=18470



Олень - ветвистые рога,

Куда ты мчишь, зовёшь куда?

Где Бог - свидетель, зверь - скакун

И леса шум...



Не уноси прекрасных ног,

Я не охотник, не стрелок.

Мой зверь лесной, мой добрый зверь,

Постой, поверь...



И он ответил: - Не могу,

Я всё волнуюсь, всё бегу

И выстрел жду я каждый день,

Ведь я олень...



Пусть мир и солнце всё вокруг,

Но мы внезапны, как испуг,

И обретаем красоту

Лишь на лету...



1970



Свидетельство о публикации №109121003239 © Copyright: Евгений Бачурин , 2009Свидетельство о публикации №109121003239

Рецензии



итак, когда-то Иосиф Бродский, цитируя Евгению Рейну "Запустение" своего любимого Баратынского и дойдя до строк:

"Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен,

Кто, безымянной неги жаден,

Их своенравный бег тропам сим указал..." -

заметил a propos, акцентируя внимание на "безымянной неге":

- Вот - точнейшее и поэтичнейшее определение природы!

..К чему это я? А вот к чему: как для Бродского лучшим определением природы была "безымянная нега" Баратынского, так для меня лучшим определением природы стали первые строки этой Вашей удивительной песни, Евгений Владимирович! Теперь я точно знаю: природа - это "где Бог - свидетель, зверь - скакун и леса шум"...

Спасибо Вам!

С уважением, Николай



Николай Забелкин 10.03.2013 01:22 • Заявить о нарушении Начну свой комментарий с одного исторического анекдота, свидетелем которого был, впрочем, я сам (конечно, отнюдь не непосредственным свидетелем - просто видел эту сцену в документальном фильме о Бродском):итак, когда-то Иосиф Бродский, цитируя Евгению Рейну "Запустение" своего любимого Баратынского и дойдя до строк:"Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен,Кто, безымянной неги жаден,Их своенравный бег тропам сим указал..." -заметил a propos, акцентируя внимание на "безымянной неге":- Вот - точнейшее и поэтичнейшее определение природы!..К чему это я? А вот к чему: как для Бродского лучшим определением природы была "безымянная нега" Баратынского, так для меня лучшим определением природы стали первые строки этой Вашей удивительной песни, Евгений Владимирович! Теперь я точно знаю: природа - это "где Бог - свидетель, зверь - скакун и леса шум"...Спасибо Вам!С уважением, Николай



Сколь неожиданно видеть в младшем поколении столь глубокое проникновение.

Е.Б.



Евгений Бачурин 11.03.2013 15:03 Заявить о нарушении Спасибо за детальный анализ и столь подробное послание, Николай!Сколь неожиданно видеть в младшем поколении столь глубокое проникновение.Е.Б.



Спасибо Вам за всё!

Николай



Николай Забелкин 13.03.2013 13:08 Заявить о нарушении Спасибо, что спокойно всё это воспринимаете, Евгений Владимирович! Я, правда, нигде не хотел Вас обидеть и задеть - или, наоборот, залить елеем... Просто какое-то невероятное счастье испытываю от того, что в нашей странной жизни можно вот так вдруг взять - и с Вами пообщаться (обычно сегодняшний день полон злыми чудесами.. поэтому добрые, которые, как ни странно, тоже происходят с нами порою прямо здесь и сейчас, несмотря ни на что, - кажутся еще невероятнее)... А насчет молодого поколения - я, на самом деле, не так уж молод, просто выгляжу довольно инфантильно.Спасибо Вам за всё!Николай