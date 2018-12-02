Владимир Зыбкин.
Залетела душа в тело…
Настрадалась…
Улетела…
Что понять она успела, посетив сей белый свет?
Что ей дни, и что ей ночки?
До последней самой точки — всё вниманье оболочке.
А души — как будто нет.
А она ждала, кричала,
Что-то в будущем искала.
Только тело не внимало:
Тело есть хотело, спать.
А когда с душой прощалось,
Спохватилось, испугалось:
Сколько мне, говорит, ещё осталось?
«Не хочу, мол, умирать!»
Расставались неумело.
Тело сникло, побледнело,
Оказалось бренным тело…
Несмотря на гордый вид…
На земле хотелось рая…
Рай без Бога — не бывает:
Тот, кто время убивает,
Будет временем убит.
…Залетела душа в тело.
Что успела, то успела…
© Владимир Зыбкин
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