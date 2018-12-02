Владимир Зыбкин.

Залетела душа в тело…

Настрадалась…

Улетела…

Что понять она успела, посетив сей белый свет?

Что ей дни, и что ей ночки?

До последней самой точки — всё вниманье оболочке.

А души — как будто нет.

А она ждала, кричала,

Что-то в будущем искала.

Только тело не внимало:

Тело есть хотело, спать.

А когда с душой прощалось,

Спохватилось, испугалось:

Сколько мне, говорит, ещё осталось?

«Не хочу, мол, умирать!»

Расставались неумело.

Тело сникло, побледнело,

Оказалось бренным тело…

Несмотря на гордый вид…

На земле хотелось рая…

Рай без Бога — не бывает:

Тот, кто время убивает,

Будет временем убит.

…Залетела душа в тело.

Что успела, то успела…

© Владимир Зыбкин

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