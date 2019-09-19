Ирина Самарина-Лабиринт
Меня зовут Ирина, родилась 15 апреля 1981 года. Всю жизнь живу на Украине, в городе Полтава, но с детства пишу на русском языке… Так уж сложилось... Никогда не читала литературу, как правильно и профессионально писать стихи, потому что (на мой взгляд) их должна диктовать душа, а не голова… Только тогда стихи рождаются настоящие и искренние… Стихи нельзя выдумать, но их можно почувствовать и записать… Именно так с детства я записываю всё, что диктует мне душа… Мои стихи в основном адресованы людям, поэтому обещаю делиться своими новыми мыслями с читателями…Ведь если я пишу, значит кому-то это нужно, возможно именно Вам…
В моих стихах простые слова для простых людей…
Хочется, чтобы стихи написанные душой - читались тоже душой… Наверное, так и должно быть…
Для постоянных пользователей сайта стихи.ру:
(На этом сайте я регистрирую авторские права! Редко читаю рецензии и не могу отвечать на них, так как в приоритете семья и работа, а отдыхать, и тратить время на общение в интернете на сайте, который использую только для регистрации авторских прав, пока не могу себе позволить, поэтому заранее прошу прощения у всех, кто пытается написать что-то нехорошее за то, что не отвечаю на рецензии)
Сегодня Бог проснулся утром рано…
Он жалобы и просьбы почитал…
И людям из кувшина без обмана
Желаемое в сердце наливал…
Но не у всех открыто было сердце
И место есть для Чуда не у всех.
То завистью, враждой подпёрта дверца…
То жадность не даёт налить успех…
А у кого-то до краёв разлита
Печаль и безысходность, вот беда.
И Бог жалел, что сердце это скрыто…
Любви хотел налить, да вот куда?
И Бог грустил, что люди не умеют
Сердца и души чистить от обид…
Они с годами в сердце каменеют
И сердце превращается в гранит…
Но Бог ходил, смотрел и улыбался,
Когда сердца влюблённые встречал.
Он брал кувшин и от души старался,
Им счастье в сердце бережно вливал…
А люди постепенно расплескали
Подаренную Богом благодать
И всех вокруг в утрате обвиняли,
Забыв в самих себе вину искать…
Ведь если б мы могли прощать и верить,
Любить, благодарить и отпускать,
То Бог бы мог не каплей счастье мерить,
Кувшин волшебный мог бы весь отдать…
Сегодня Бог проснулся на рассвете.
Огромный ящик с просьбами у ног…
А рядом лишь один без просьб конвертик:
«Благодарю за всё тебя, мой Бог…»
Ирина Самарина-Лабиринт, 2013
Произведений: 1906
Получено рецензий: 12785
Написано рецензий: 248
Читателей: 294131
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