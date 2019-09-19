Ирина Самарина-Лабиринт

Доброго времени суток всем читающим…



Меня зовут Ирина, родилась 15 апреля 1981 года. Всю жизнь живу на Украине, в городе Полтава, но с детства пишу на русском языке… Так уж сложилось... Никогда не читала литературу, как правильно и профессионально писать стихи, потому что (на мой взгляд) их должна диктовать душа, а не голова… Только тогда стихи рождаются настоящие и искренние… Стихи нельзя выдумать, но их можно почувствовать и записать… Именно так с детства я записываю всё, что диктует мне душа… Мои стихи в основном адресованы людям, поэтому обещаю делиться своими новыми мыслями с читателями…Ведь если я пишу, значит кому-то это нужно, возможно именно Вам…



В моих стихах простые слова для простых людей…



Хочется, чтобы стихи написанные душой - читались тоже душой… Наверное, так и должно быть…



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(На этом сайте я регистрирую авторские права! Редко читаю рецензии и не могу отвечать на них, так как в приоритете семья и работа, а отдыхать, и тратить время на общение в интернете на сайте, который использую только для регистрации авторских прав, пока не могу себе позволить, поэтому заранее прошу прощения у всех, кто пытается написать что-то нехорошее за то, что не отвечаю на рецензии)



Сегодня Бог проснулся утром рано…

Он жалобы и просьбы почитал…

И людям из кувшина без обмана

Желаемое в сердце наливал…

Но не у всех открыто было сердце

И место есть для Чуда не у всех.

То завистью, враждой подпёрта дверца…

То жадность не даёт налить успех…



А у кого-то до краёв разлита

Печаль и безысходность, вот беда.

И Бог жалел, что сердце это скрыто…

Любви хотел налить, да вот куда?

И Бог грустил, что люди не умеют

Сердца и души чистить от обид…

Они с годами в сердце каменеют

И сердце превращается в гранит…



Но Бог ходил, смотрел и улыбался,

Когда сердца влюблённые встречал.

Он брал кувшин и от души старался,

Им счастье в сердце бережно вливал…

А люди постепенно расплескали

Подаренную Богом благодать

И всех вокруг в утрате обвиняли,

Забыв в самих себе вину искать…



Ведь если б мы могли прощать и верить,

Любить, благодарить и отпускать,

То Бог бы мог не каплей счастье мерить,

Кувшин волшебный мог бы весь отдать…

Сегодня Бог проснулся на рассвете.

Огромный ящик с просьбами у ног…

А рядом лишь один без просьб конвертик:

«Благодарю за всё тебя, мой Бог…»



Ирина Самарина-Лабиринт, 2013



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