Егор Рогин

Произведений: 22
Получено рецензий: 2
Написано рецензий: 2
Читателей: 380

Произведения

  • раннее - городская лирика, 28.06.2011 00:36
  • верховое - шуточные стихи, 28.06.2011 00:28
  • *** - cтихотворения в прозе, 28.06.2011 00:12